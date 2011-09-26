ЗМІ: Вибори голови Верховного суду заблокували

Окружний адміністративний суд Києва заборонив проводити 30 вересня пленум Верховного суду з порядком денним про обрання нового голови Верховного суду.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела.

Ухвалу заборонити вибори голови Верховного суду винесено за позовом судді Верховного суду Миколи Пінчука.

Пінчук, якого відряджено до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, у позовних вимогах просить суд визнати протиправною бездіяльність пленуму Верховного суду від 16 вересня, який неповідомив його про пленум 30 вересня, де мають обирати голову Верховного суду.

Окрім того, Пінчук вимагає визнати протиправним рішення пленуму Верховного суду від 11 березня про недопущення Пінчука до участі в голосуванні за відставку Василя Онопенка.

Таким чином, Окружний адміністративний суд Києва за позовом Пінчука виніс ухвалу про забезпечення позову та заборонив проведення пленуму 30 вересня.

За інформацією джерел, ухвала суду грає на руку судді Верховного суду Ігорю Самсіну, який вважається головним конкурентом Василя Онопенка при обранні на посаду голови Верховного суду та користується підтримкою Андрій Портнова.

Як відомо, повноваження Василя Онопенка закінчуються 29 вересня. Пленум Верховного суду з порядком денним про вибори голови був призначений на 30 вересня.