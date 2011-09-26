Наша Україна закликає зупинити «печерну українофобію» мера Одеси

Партія «Наша Україна» повністю підтримує вимогу громадськості Одеси провести референдум про недовіру міському голові Олексію КОСТУСЄВУ та дострокове припинення повноважень депутатів міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це заявив член політради партії Данило ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Зухвала антисоціальна політика КОСТУСЄВА проти громади міста, не кажучи про його печерну українофобію, має бути припинена. Наші представники включаться в роботу зі створення ініціативних груп та збору підписів одеситів на підтримку відставки одеського мера. Це насамперед відповідає інтересам самих одеситів. Тиск на журналістів, неповага до потреб людей, неприхована українофобія викликають обурення у будь-якої нормальної, цивілізованої людини», - зазначив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він нагадав, що ще у березні поточного року «Наша Україна» виступила на захист вчителів та лікарів Одеської області від незаконних рішень місцевої влади стосовно зменшення видатків на медицину та освіту, в тому числі урізання зарплат працівникам бюджетної сфери.

Також «Наша Україна» протестувала проти рішень місцевої влади закрити їдальні фонду соціального захисту «Ветеран», де мають можливість безкоштовно харчуватися ветерани війни та праці, інваліди, пенсіонери.

У червні одеські «нашоукраїнці» звернулись до прокурора Одеської області щодо незаконного рішення виконкому Одеської міської ради про надання усім школам міста статусу двомовних.

23 вересня партія закликала Європейську Комісію заборонити О.КОСТУСЄВУ в’їзд до країн ЄС через брутальний тиск на місцеві медіа, зокрема намагання припинити мовлення єдиної незалежної від влади в Одесі телерадіокомпанії «Круг».

«Бачимо практичну потребу і можливість об’єднати у цій справі сили опозиції. Ми вітаємо для цього кожну корисну пропозицію і дію. Ініціативу провести оцінку діяльності міської влади треба поширювати й на інші регіони, щоб дати людям можливість висловити своє ставлення до ситуації в країні», - підкреслив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, ініціатором місцевого референдуму в Одесі про недовіру міському голові О.КОСТУСЄВУ і дострокове припинення повноважень депутатів міськради є міська організація партії «Фронт Змін». 23 вересня відбулися збори членів територіальної громади, на яких затверджено склад ініціативних груп, що мають у продовж місяця зібрати необхідну кількість підписів одеситів на підтримку ініціативи про проведення референдуму.