Луценко натякає, що тандем Тимошенко-Яценюк приречений на самознищення

Юрій ЛУЦЕНКО сподівається на формування об`єднаної опозиції в Україні.

Про це колишній міністр внутрішніх справ України заявив в інтерв`ю Lb.ua.

Ю.ЛУЦЕНКО переконаний: «Якщо йдеться не про особистий інтерес, а про національну перспективу, вихід - у створенні єдиного демократичного руху з єдиним списком».

При цьому він відзначив, що «в результаті останніх виборів Україна в політичному плані відкинута в 1999 рік. Розправа над опозицією, цензура, монополізація бізнесу, вседозволеність криміналу під прикриттям силовиків – все це сумно знайомі правила з минулого. Природно, за 1999-м наступив 2000-й рік: об`єднання різноколірної опозиції, поступове зростання громадянської активності. Тоді це називалося «Україна без Кучми», тепер – Комітет опору диктатурі. Все йде правильним шляхом. Попереду 2002-й – рік перемоги опозиції на виборах до парламенту. Для того щоб це стало реальністю, дуже важливо зуміти об`єднатися».

У відповідь на зауваження про те, що якщо йти двома колонами – «Батьківщиною» і «Фронтом Змін», в сумі можна одержати більше, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Звичайно, такий підхід краще за сьогоднішнє горе від розуму десятків «мікрогетьманів». Але, як показав досвід виборів 2006 і 2007 років – це далеко не запорука успіху. Так, демократи можуть перемогти двома колонами з перевагою в 3-5%. А далі починається внутрішня конкуренція, яка відбирає час і енергію. Чи у вас є впевненість, що стосунки ТИМОШЕНКО-ЯЦЕНЮК гарантовано не повторюють самознищення ЮЩЕНКО-ТИМОШЕНКО?».

За словами екс-міністра, ще в 2007 році він у присутності Юлії ТИМОШЕНКО, Арсенія ЯЦЕНЮКА, В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Анатолія ГРИЦЕНКА пропонував створити Союз демократичних сил (СДС), де кожен лідер очолить конкретний напрям реформ. «Я вважаю, що такий політичний проект, де виборець побачить і прем`єра, і членів його команди в уряді і на місцях – адекватна відповідь часу. Тільки найширше об`єднання дозволить залучити розум і енергію не під когось, а для вирішення чітких завдань», - переконаний Ю.ЛУЦЕНКО.