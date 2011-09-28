Пояснюючи, що Тимошенко невинна, бютівець «відбілив» Газпром

З аналізу контрактів, які укладає «Газпром» зі своїми контрагентами, можна зробити висновок, що вони абсолютно ідентичні тим контрактам, які були укладені з цією компанією урядом Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат України від фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ВЛАСЕНКО.

«Захистом Юлії ТИМОШЕНКО буквально сьогодні завершено аналіз 23 із 38 контрактів, які укладає газовий монополіст Росії «Газпром»… За наслідком такого аналізу ми прийшли до наступних висновків: по-перше, всі контракти, які укладає ВАТ «Газпром» зі своїми контрагентами вони всі абсолютно стандартні, в них застосовуються абсолютно стандарті формули. Все, практично все, що відрізняє ці контракти, це назва країни, компанії з якою укладається такий контракт», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, контракти, які аналізуються, отримані із конфіденційних джерел і станом на сьогоднішній день оприлюднити їх не можливо. «Однак, сторона захисту Ю.ТИМОШЕНКО зараз працює над тим, що ці компанії від яких вдалося отримати копії контрактів, дали свою згоду на часткове оприлюднення в обмеженому режимі, оскільки така згода від частини з них вже є для того, щоб продемонструвати ідентичність цих контрактів, які укладає «Газпром» із своїми споживачами», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

«І в даному випадку Україна не є виключенням цього. Я ще раз підкреслюю, контракти, які розглядаються у справі ТИМОШЕНКО, на сьогоднішній день повністю і абсолютно майже до коми, ідентичні тим контрактам, які «Газпром» укладає зі своїми контрагентами», - додав С.ВЛАСЕНКО.

Нагадаємо, що за часів президента Віктора Ющенка та прем`єр-міністра Юлії Тимошенко українські очільники неодноразово звинувачували Москву, й зокрема Газпром, у використанні ціни на газ, що постачається до України, як важеля суто політичного тиску на Київ.