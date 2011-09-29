Міжнародні експерти заявляють про цензуру в харківському телеефірі

Експерти українських і міжнародних медіа-організацій стурбовані погіршенням ситуації з дотриманням свободи слова у Харкові.

Як повідомили УНІАН в українському представництві організації «Репортери без кордонів», 28 вересня 2011 року місія у складі представників українських і міжнародних організацій: «Стоп цензурі!», «Репортери без кордонів», Київської незалежної медіа профспілки, Інституту медіа права, «Інтерньюз-Україна» за участі Представництва ЄС в Україні як незалежного спостерігача завершили свій візит до Харкова, пов’язаний із вивченням ситуації у сфері свободи слова у місті.

Місія відвідувала Харків через припинення мовлення з серпня 2011 року трьох телеканалів: АТН, «Фора» й А/ТВК, що серед небагатьох місцевих ЗМІ давали альтернативну точку зору на події у місті та критикували дії харківської влади.

Зважаючи на той факт, що ситуація, яка склалась у Харкові, суттєво шкодить іміджу України за кордоном і суперечить заявам вищого керівництва України щодо сприйняття європейських цінностей та готовності до євроінтеграції, учасники місії висловили стурбованість у зв’язку з загальною атмосферою, в якій працюють харківські журналісти. «Ми побачили проблеми як у доступі до інформації, так і в технологічних можливостях поширювати її», - сказано у повідомленні.

Учасники місії не одержали повної інформації про фактичні юридичні й технологічні перешкоди, що унеможливлюють відновлення трансляції телеканалів АТН, «Фора» й А/ТВК. Ці причини не було повноцінно викладено ані в письмових відмовах з боку телекомунікаційних операторів, ані в публічних заявах представника компанії «Українські цифрові комунікації», яка з 2009 року надавала послуги з доставки сигналу телеканалам «Фора» й А/ТВК.

Експерти констатували, що відсутність в операторів телекомунікацій чіткої і прозорої позиції не лише не дозволяє мовникам транслювати сигнал на Харківський ОРТПЦ, але й унеможливлює їхній подальший перехід на кабельне мовлення, що загрожує діяльності цих каналів.

Учасники місії також висловили стурбованість із приводу невизнання санітарного паспорту телекомпанії АТН, виданого центральною санепідемстанцією, та відсутності бодай якоїсь офіційної позиції з боку ХОРТПЦ.

Крім того, експерти обурені обставинами організації та проведення зустрічі з харківським мером Геннадієм КЕРНЕСОМ, на якій, усупереч вимогам прес-служби мера щодо закритого формату зустрічі й запевненням у протокольному характері відеозапису, стояла камера телекомпанії, співзасновники якої – мер Харкова та його заступниця.

Учасники також висловили обурення у зв’язку з повідомленням прес-служби мерії Харкова про те, що вони «не виявили зацікавленості в документах», запропонованих Г.КЕРНЕСОМ. «Таких документів, попри обіцянку, не було надано», - заявляють вони. Учасники місії сподіваються, що йдеться про непорозуміння і найближчим часом вони одержать обіцяні документи.

Також експерти стурбовані відсутністю достовірних сюжетів про візит місії в ефірі телеканалів, що «свідчить про наявність цензури в харківському телеефірі». Вона вважають, що це посилює припущення про реальні причини зникнення незалежних телеканалів із ефіру і наявність реальної загрози плюралізму і свободі слова у Харкові.

«Попри наявність бізнесового конфлікту навколо телекомпанії «Фора», учасники місії не поділяють позиції, що припинення мовлення трьох телеканалів спричинене суто господарськими відносинами», - наголошують експерти.

Учасники місії закликають Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення ретельно вивчити ситуацію з найбільш рейтинговими харківськими мовниками, як під час позапланових перевірок, так і в ході додаткового конкурсу з розподілу цифрових частот.

Також учасники місії закликають харківських журналістів підтримати колективи постраждалих телеканалів АТН, «Фора» й А/ТВК, а також дотримуватися журналістських та етичних стандартів при висвітленні подій, пов’язаних із цим конфліктом.

Учасники місії висловлюють готовність повернутися до Харкова в будь-який час, щоб перевірити дотримання обіцянок місцевою владою. «Ми також готові зустрічатися з представниками вищих урядових структур, які можуть сприяти відновленню свободи слова в Харкові», - наголошують експерти.

Після ретельної перевірки учасники місії оприлюднять звіт із висновками та рекомендаціями щодо подій у медійному просторі Харкова.

Як повідомляв УНІАН, представники трьох харківських телеканалів АТН, ТРК "А/ТВК", ТРК "Фора" заявили, що місцева влада Харкова проводить зачистку інформаційного простору шляхом відключення від ефіру незалежних телеканалів.

За словами керівника телеканалів АТН Олега ЮХТА, офіційні причини відключення цих каналів від ефіру різні - від проблем із санепідемстанцією до рішення провайдера розірвати угоду про надання послуг. Він висловив думку, що реально за всіма цими подіями стоять вищі посадовці місцевих органів влади. За інформацією О.ЮХТА, від співпраці з каналами також відмовилися чотири оператори місцевих телекомунікаційних мереж, із якими ці ЗМІ готові були укласти відповідні угоди.

У свою чергу, харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС відкидає свою причетність до ситуації з припиненням мовлення харківських телеканалів «Фора», «А/ТВК» та АТН.