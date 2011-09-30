Медведєв розповів, «що таке демократія»

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ переконаний, що жодної визначеності у результатах виборів у Росії немає.

Як передає РІА «Новости», про це він заявив в інтерв'ю трьом федеральним каналам, фрагмент якого було показано в ефірі російського Першого каналу.

"Вибір здійснюється народом, і це не порожні слова, це абсолютно так. Будь-який політичний діяч може "пролетіти" на виборах, і його політична сила, і в історії нашої країни, і в історії інших країн це неодноразово траплялося. Ніхто ні від чого не застрахований. Яка визначеність?! Хай люди вирішать, за кого голосувати, у кого більше авторитет", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

За словами ведучої, Президент РФ в інтерв'ю відповів на низку запитань, зокрема він розповів, чому вирішив не брати участі у президентських перегонах.

Д.МЕДВЕДЄВ також запевнив, що вибори будуть демократичними.

"І тільки люди, тільки наші громадяни здатні розставити остаточні акценти, проголосувавши за ту чи іншу людину або ту або іншу політичну силу або знехтувати нею. Це і є демократія", - сказав він.