Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

Майже 80% українців візьмуть участь у голосуванні під час дострокових виборів до Верховної Ради.

Такі дані соціологічного дослідження, проведеного «Фондом «Громадська думка – Україна», представив сьогодні на прес-конференції генеральний директор компанії «ФОМ–Украина» Олександр БУХАЛОВ. (Компанія ТОВ «ФОМ-Украина» є партнером російської компанії «ФОМ-Россия» - УНІАН).

Так, згідно з результатами опитування, 59 відсотків респондентів заявили, що приймуть остаточне рішення, за яку партію голосувати, більш як за місяць до виборів. Понад 28 відсотків опитуваних відповідли, що визначаються з вибором протягом останнього місяця.

Якби дострокові вибори у Верховну Раду відбулися 15 липня, за Партію регіонів проголосувало б 30,5% громадян, за БЮТ – 15,5%, за блок “Наша Україна” – 11,7%, за Блок “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА – 3,7%, за КПУ – 3,6% виборців. Не пройшли б у парламент, але наблизилися до трьохвідсоткового бар’єра Блок Литвина (1,6%) та Соціалістична партія (1,4%).

За словами О.БУХАЛОВА, кількість голосів за Партію регіонів та за БЮТ, з урахуванням результатів опитуваннь за травень і червень, є порівняно стабільною. Невелике зростання спостерігається у блоку «Наша Україна» - від 10,6% у травні до 11,7% у липні.

Місця у ВР після виборів 15 липня, згідно з опитуванням розподілилися б так: Партія регіонів – 211 місць, БЮТ – 107, «Наша Україна» - 81, «Народна самооборона» - 26, КПУ – 25. Таким чином, коаліція (йдеться про партії, що входили до коаліці у ВР V скликання – УНІАН) отримала б 236 місць, опозиція – 214. Отже, за словами О.БУХАЛОВА, вибори 15 липня не змінили б кардинально ситуації у парламенті.

Водночас 29,7% опитуваних відповіли, що ще невпевнені щодо участі у голосуванні або голосуватимуть проти всіх. Згідно з проргнозами «ФОМ-Украина», результати голосування на виборах 15 липня з урахуванням симпатій тих, хто ще не визначився, були б такими: Партія регіонів – 34,9%, БЮТ – 18,9%, «Наша Україна» - 14,4%, «Народна самооборона» - 3,5%, КПУ – 5%, Блок Литвина – 3%.

Майже 34 відсотки опитаних вважають, що найбільш прийнятною виборчою системою для України є мажоритарна, 21,4% респондентів є прибічниками змішаної системи і 18% віддають перевагу пропорційній.

Найбільше українцям сподобалась політична реклама Партії регіонів. Про це заявило 17,6 відсотків респондентів. 11,5% опитаних сподобалась реклама БЮТ, 7,5% – реклама Блоку «Наша Україна».

За умови, що президентські вибори відбулися б у найближчу неділю, 29,2% опитаних проголосували б за Віктора ЯНУКОВИЧА, Віктор ЮЩЕНКО набрав би 17,7% голосів, Юлія ТИМОШЕНКО – 12,1%. При цьому О.БУХАЛОВ зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО випереджала В.ЮЩЕНКА до першого указу Президента про дострокові вибори.

За даними опитування, не довіряють Президенту В.ЮЩЕНКУ 59% респондентів, довіряють – майже 36%. Відповідно прем’єр-міністру В.ЯНУКОВИЧУ не довіряє 51% українців, довіряють – майже 43%.

Під час дослідження соціологами «ФОМ-Украина» було опитано 2000 респондентів в 160 населених пунктах України. Похибка вибірки становить 2,2%.