Нардеп розповів, що гребує лікуватися у «Феофанії»

Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Валерій БАРАНОВ (фракція Народної партії) вважає, що нинішній рівень бюджетного фінансування медичного обслуговування чиновників і спецсанаторіїв не дає представникам влади можливості одержати якісні медичні послуги.

Про це В.БАРАНОВ сказав в інтерв'ю «Газеті по-українськи”, додавши: “Я за те, щоб все це продати і забути, як кошмарний сон”.

“Я теж не розумію, що таке ДУСя (Державне управління справами, що керує державними резиденціями, санаторіями, угіддями для посадовців найвищого рангу), й навіщо ми це утримуємо. Президенту цей мотлох не потрібен, і він ним не користується. Половина депутатів ніколи в ці санаторії не їздили і їздити не будуть”, - додав він.

В.БАРАНОВ навів приклад із обслуговуванням хворих у лікарні «Феофанія». “Коли поламав пальці на руці й сходив до "Феофанії", то там простояв годину в черзі, плюнув і пішов у приватну лікарню”, - сказав він.

“Потім ходив туди із серцем. Побачив, чим мене збираються лікувати, розвернувся й поїхав на операцію до Ізраїлю”, - додав голова комітету.

На запитання, чому ж тоді парламент не ухвалить рішення щодо ліквідації привілеїв для чиновників, В.БАРАНОВ зазначив: “Така постанова в Раді не пройде. Більшість депутатів мають похилий вік, сидять там із 1990-х. Не думаю, що вони проголосують проти особистих інтересів”.

Водночас, на його думку, скоротити бюджеті витрати на оплату пільг для високопосадовців та чиновників необхідно для того, щоб не дратувати простих людей.

Коментуючи ситуацію щодо незадоволення місцевими органами влади показниками, передбаченими проектом бюджету-2012, В.БАРАНОВ зауважив, що ця ситуація повторюється вже десятки років.

“Держава тупо не фінансує делеговані самоврядуванню повноваження — зарплату працівникам освіти, культури, медицини, соцзахисту. І не тільки тому, що грошей немає. А й тому, що усі покоління людей, які сиділи в цій будівлі (у Верховній Раді - УНІАН), наприймали купу законів, які тепер ні в кого немає мужності скасувати. У нас кожен третій - пільговик”, - додав він.

При цьому голова профільного комітету піддав критиці закон про пільги для «дітей війни». «Що таке «діти війни»? Це Олександр МОРОЗ їх придумав. А де взяти 13 мільярдів для них? Моя мама, їй 87 років, її ганяли в Німеччину, питає: "Какой вклад в победу внесли дети войны?". Давайте "онуків війни" придумаємо”, - сказав В.БАРАНОВ.

За його словами, “людей обманули, й вони зараз обурюються, ходять по судах”.

На думку голови комітету, держава має скасувати пільги для «дітей війни» чи хоча б перевірити дані всіх людей, які користуються цими пільгами.

Говорячи про пільги для воїнів-афганців, В.БАРАНОВ наголосив: “Я не кажу, що в афганців треба забрати соціальні гарантії. Треба провести інвентаризацію”. За його словами, треба “набратися мужності й сказати: "Стоп, хлопці!". Є святе — учасники бойових дій, чорнобильці, інваліди-візочники. Усі інші — маєте руки-ноги, йдіть заробляйте. А держава має створити умови для цього”.

Довідка УНІАН. У проекті держбюджету на 2012 рік, який Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради, дефіцит бюджету, порівняно з плановим показником на 2011 рік, скорочується на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Прогнозний показник дефіциту державного бюджету на 2012 рік планується встановити на рівні 1,7% ВВП, при цьому прогнозний номінальний ВВП становить 1,505 трлн. грн.

Доходи держбюджету в 2012 році, порівняно з 2011 роком, планується збільшити 12,8% - до 337,557 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Уряд має намір витрати держбюджету збільшити на 7% - до 337,557 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.