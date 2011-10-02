Тимошенко не хоче декриміналізації своєї статті?

Лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван Кириленко вважає абсурдом пропозицію "регіоналів" декриміналізувати 365 статтю Кримінального кодексу, за якою судять екс-прем`єр-міністра Юлію Тимошенко, в обмін на відшкодування збитків НАК "Нафтогазу". Про це він сказав у коментарі Gazeta.ua.

Депутат наголосив, що Печерським судом не доведено, що діями екс-прем`єра "Нафтогазу" надані збитки. Кириленко зауважив, що голосів "бютівців" не вистачить для блокування прийняття змін до Кримінального кодексу.

"Але сама підсудна не погодиться з голосуванням "за". Ми за цей законопроект не голосуємо. Хай за нього голосують ті, хто вважає, що робить добро, а в дійсності навпаки", - зазначив політик.

За його словами, кримінальна справа проти Тимошенко в суді "розвалювалася на очах".

"Чи вистачить у судді волі і мужності сказати, що Тимошенко невинна – питання. У всьому світі сказали б саме так", - пояснив "бютівець".

Як відомо, 27 вересня президент Віктор Янукович вніс до парламенту законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)". Цим проектом закону, зокрема, пропонується скасувати кримінальну відповідальність за 18 статтями Кримінального кодексу, що стосуються економічних правопорушень.

Зміни до статті Тимошенко цим законопроектом не передбачаються.