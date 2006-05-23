”Підстрелений” прокурор вважає, що інцидент з ним - ”підстава”

Бориспільський міжрайонний прокурор Олександр КУЗОВКІН заявляє, що не знає в обличчя сина Президента України Віктора ЮЩЕНКО – Андрія - і викладає свою версію інциденту, що стався увечері 19 травня в Києві .

Дослівну розшифровку інтерв`ю О.КУЗОВКІНА наводить "Українська правда".

Зокрема, розказавши, як темний "БМВ" двічі «трохи» не створив аварійну ситуацію для автомобіля, в якому їхав Бориспільський прокурор, О.КУЗОВКІН зазначив: «Я вийшов, зробив зауваження пасажиру автомобіля, сприймаючи його за керівника».

«Молода людина, років двадцяти-двадцяти п`яти-тридцяти культурно, нормально запитала: "Хто я, що я, чому ставлю подібні питання, яке маю право?...". Я пояснив, що звичайний водій, а він мені в брутальній формі сказав, куди "мені треба котитися"... Тоді я йому офіційно представився на словах – піджак висів у машині… "Я – прокурор Бориспільського району і міста (Бориспіль) КУЗОВКІН Олександр Володимирович, старший радник юстиції, російською – полковник". Тоді він мені став погрожувати всілякою страшною карою…», - розказує прокурор.

О.КУЗОВКІН також стверджує, що коли, «в якийсь з моментів розмови», він відвернувся, співбесідник завдав йому кілька ударів в область обличчя і шиї.

«І в цей самий момент, приблизно зразу ж після удару, я відчув тупий сильний удар у праве стегно. Зрозумівши, що на мене скоєно напад, я зробив 2-3 кроки, сів в автомобіль, щоб узяти телефон і викликати "02", - розказує О.КУЗОВКІН, додаючи: «Коли я сідав у машину, він вже кричав водію: "Навіщо ти стріляв, дурень?".

За словами прокурора, після цього «БМВ» поїхав, через якийсь час за викликом приїхала "швидка допомога".

На питання, чи брав участь в цьому інциденті син Президента, О.КУЗОВКІН відповів: «Я його в обличчя ніколи раніше не бачив. У мене навіть зараз немає ніякої його нормальної фотографії. Ніхто мені не привозив, не показував… Я не знаю…».

Він також сказав, що тільки «частково» запам`ятав номер «БМВ», додавши: «Це мій водій запам`ятав».

На питання, чи правда, що водій був вихідцем з Кавказу, років 50, прокурор відповів: «Та ні, брехня! У нього є щось від південної національності, але йому до 30 років». На уточнення, що йдеться про водія, який стріляв, О.КУЗОВКІН сказав: «Я б не сказав, що він старий. Вони навіть чимось схожі один на одного з пасажиром». Він також послався на необхідність провести процесуальні дії: «Я не знаю, побачу в обличчя, тоді… Коли буде проведене пізнання», - сказав прокурор.

На питання, чи є у нього якісь підстави підозрювати, що син Президента замішаний в цій справі, О.КУЗОВКІН відповів: «Ні, я в це не вірю. Я вважаю, що це провокація, інсинуація з метою створення напруги в суспільстві. Просто якась підстава, тобто просто хочуть облити гряззю… Я не допускаю, щоб син такої людини поводився таким чином».

Також прокурор спростував інформацію, що з`явилася в ЗМІ, що після інциденту з ним зустрічалися представники СБУ, і зокрема, глава відомства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Генеральна прокуратура заявила про непричетність сина Президента України Віктора ЮЩЕНКА – Андрія - до інциденту з бориспільським прокурором О.КУЗОВКІНИМ, в результаті якого О.КУЗОВКІН дістав поранення в стегно правої ноги пострілом з пристрою для стрілянини гумовими кулями.

Генпрокуратура підтверджує, що, дійсно, описаний інцидент стався, і прокуратура Шевченківського району міста Києва порушила кримінальну справу за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Проте в матеріалах справи немає жодних даних про причетність до описаних подій сина Президента України, наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, в сьогоднішньому номері газета "Сегодня" написала, що 19 травня в Києві автомобіль бориспільського міжрайонного прокурора Київської області О.КУЗОВКІНА "підрізала" BMW, почалися "дорожні розбірки". "Раптово" з BMW вискочив чоловік і вистрілив прокурору в ногу гумовою кулею (потрапив у стегно)", - пише газета. Після цього BMW поїхала з місця злочину. Коли прокурор назвав міліції номера машини, міліціонери змінилися в обличчі. "Ніби вони знали, що до цієї машини має відношення син Президента, а стріляти міг його охоронець". Сам О.КУЗОВКІН у розмові з кореспондентом "Сегодня" назвав інформацію про ДТП "брехнею".

За версією інтернет-видання "Обком", прокурор, вийшовши зі своєї машини після ДТП, "побачив і впізнав сина Президента України".

Водночас, у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в м. Києві повідомили, що ввечері 19 травня відносно автомобіля «Опель», в якому їхав О.КУЗОВКІН, здійснив порушення правил дорожнього руху автомобіль BMW темного кольору, після чого обидва транспортні засоби зупинилися, а їх власники вийшли і стали «з`ясовувати відносини». Потім водій BMW дістав пристрій для стрілянини гумовими кулями і вистрілив у напрямку О.КУЗОВКІНА, поранивши його в праве стегно, і поїхав з місця події.

За інформацією ЦГЗ, за номерами автомобіля, які вказав потерпілий, співробітники МВС стали встановлювати особу того, хто стріляв. В результаті з`ясувалося, що номерні знаки, встановлені на BMW, зареєстровані на зовсім інший автомобіль. При цьому, за свідченням постраждалого, водій BMW - виходець з Кавказу, на вигляд 40-50 років.

Як зазначили в ЦГЗ, ніякого відношення ні до Президента, як повідомляли деякі ЗМІ, ні до інших посадовців, автомобіль БМВ не має.