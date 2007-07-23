Тимошенко: БЮТ пропонує винести на референдум 9 питань

Народ України повинен сам написати нову Конституцію.

Про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в неділю ввечері в ефірі телеканалу «1+1».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, «люди повинні задати концепцію нової Конституції. По концепції професійні конституціоналісти пишуть Конституцію, і потім вона приймається всенародно, всенародним обговоренням», - сказала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, «це шлях, який закладе порядок в державі і припинить хаос».

«Ніхто не розуміє, хто несе особисту відповідальність за те, що відбувається в країні. Тому я вважаю, що потрібно терміново долати хаос в країні», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що БЮТ запропонував провести референдум відносно нової Конституції, «тому що саме реформована Конституція сьогодні народжує таке двовладдя, нерозмежованість функцій, безвідповідальність влади, абсолютну заангажованість судів».

«І тому ми оголосили зараз збір 3 мільйонів підписів за оголошення референдуму щодо концепції нової Конституції», - повідомила лідер БЮТ.

За її словами, люди мають дати відповідь на заитання, «якою мусить бути країна: президентською чи парламентською? Хто мусить керувати країною, Президент чи 450 народних депутатів?» «Політики між собою на цю тему, на жаль, не домовляться», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

«Друге, на що повинні дати відповідь люди, це запитання всенародного обрання і відкликання суддів. Я вважаю, що час прийшов, але саме країна мусить дати на це відповідь, тому що політики будуть тягнути суддів кожен під себе, щоб керувати цією системою», - сказала вона.

Трете запитання, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, це контроль за владою. «Влада мусить бути підконтрольною. Тоді не буде корупції, всіх оцих негараздів, які є, розкрадання бюджетів. І кращим контролером є опозиція», - вважає вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО хоче винести на референдум питання про зняття недоторканності і пільг з усіх високопосадовців, у тому числі з народних депутатів.

Усього БЮТ пропонує винести на всенародний референдум 9 питань, повідомила його лідер.