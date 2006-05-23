Катерина Ющенко взяла з собою в Луганськ пасербицю

Дружини Президента України та прем’єр-міністра Катерина ЮЩЕНКО та Олена ЄХАНУРОВА сьогодні в Луганську взяли участь у презентації програми «Радість дитинства – вільні рухи».

Як передає кореспондент УНІАН, також на презентації були присутні дочка Президента Віталіна ЮЩЕНКО та дружини міністрів вугільної промисловості та охорони навколишнього природного середовища України.

Програму «Радість дитинства – вільні рухи» започатковано Міжнародним благодійним фондом «Україна-3000» та ТНК ВР-Україна разом з Українським медичним центром реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи МОЗ України та міжнародною клінікою відновлювального лікування (м. Трускавець).

Незважаючи на те, що програму презентували лише сьогодні, перший пілотний етап її розпочато у квітні 2006 року саме в Луганській області, і ця програма поступово буде поширена на всю територію України.

Вже відбувся перший заїзд до міжнародної клініки відновлювального лікування, в якій пройшли реабілітацію і лікування 8 дітей з Луганщини. Другий заїзд розпочався 17 травня і триватиме до кінця місяця. Лікування проходять ще 13 дітей, з яких двоє сиріт з діагнозом ДЦП з Ізяславської школи-інтернату. До кінця року планується, що понад 50 дітей з Луганської області отримають путівки на лікування до цієї клініки.

Початком спільної роботи було підписання 23 січня 2006 року Меморандуму про співпрацю, згідно з яким, компанія ТНК ВР-Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити фінансування програми у щорічному обсязі 800 тис. дол. протягом 4 років.

Практична реалізація програми почалась після підписання 12 квітня поточного року Договору про фінансову допомогу між ТНК ВР-Україна та фондом «Україна-3000» на суму 1 млн. 10 тис. грн. для забезпечення початку реалізації цієї програми. Організація і проведення прозорого контролю за використанням фінансових та інших ресурсів програми буде здійснюватися Фондом «Україна-3000».

Презентуючи програму, голова наглядової ради Фонду «Україна-3000» К.ЮЩЕНКО висловила переконання, що «наше суспільство повинно перестати заплющувати очі на дітей-інвалідів і, як цивілізована європейська країна, робити все залежне, щоб дитина з обмеженими можливостями відчувала себе повноцінною частиною суспільства».

Презентація програми відбулась у центрі ранньої реабілітації дітей інвалідів «Відродження», який упродовж дня відвідує до 70 дітей.