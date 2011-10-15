КС відмовився розглядати звернення Луценка

Конституційний Суд України відмовився відкрити провадження за зверненням екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо тлумачення низки норм Закону “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини“.

Про це повідомляється на сайті Конституційного Суду.

КС на своєму засіданні розглядав питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Ю.ЛУЦЕНКА щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 29 Конституції України, частини п’ятої статті 156, частини третьої статті 165, пункту 4 частини першої статті 237, частини другої статті 245, пункту 2 частини першої статті 253 Кримінально-процесуального кодексу України, статті 17 Закону України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини“.

“Ухвалою Конституційного Суду України відмовлено у відкритті конституційного провадження на підставі пункту 2 статті 45 Закону України “Про Конституційний Суд України“ – невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України “Про Конституційний Суд України“, йдеться у повідомленні.