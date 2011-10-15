Регіонал вважає, що за газові угоди-2009 чіплятимуться і РФ, і Європа

Народний депутат України з фракції «Партії регіонів» Володимир ОЛІЙНИК вважає, що Європа і Росія зацікавлені в існуванні чинних газових контрактів, які були укладені на початку 2009 року, коли уряд очолювала Юлія ТИМОШЕНКО.

Таку думку депутат вислови учора в ефірі телеканалу «Інтер».

На його думку, якщо вирок у справі Ю.ТИМОШЕНКО вступить у силу, то це означатиме, що контракти з Росією були підписані під тиском екс-прем’єра, без відповідного рішення уряду, і легітимність цих документів є сумнівною.

«Що об’єднало Росію, яка абсолютно не відповідає стандартам європейських демократичних цінностей, і Захід? А об’єднало те, що Росія отримала вигідну угоду по ціні (на газ), а Європа - по транзиту до 2019 року», - заявив В.ОЛІЙНИК.

Водночас, за словами В.ОЛІЙНИКА, Україна внаслідок підписання контрактів отримала невигідну ціну на транзит і на газ.

«І це нагадує мені Велику Вітчизняну війну - коли ми ціною великих жертв визволяли Європу від фашизму, хоча це їхня проблема була, і ми заплатили цю ціну. Сьогодні ми заплатили велику ціну за те, що Європа з теплом, комфортна і з газом, а Росія - з великою ціною за газ», - зазначив депутат.

«І тут є ще одна змова, не дивлячись на те, що говорять про високу матерію», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збитки, завдані НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,516 млрд. грн.

12 жовтня адвокат екс-прем’єра Юрій СУХОВ заявив, що захист наступного тижня планує звернутися до Апеляційного суду Києва для оскарження вироку у справі Ю.ТИМОШЕНКО