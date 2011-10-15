Янукович намагався розказати Меркель про газову угоду та борги ЄЕСУ?

Представники української влади переконували европейців у тому, що обвинувальний вирок екс-прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО є єдиним методом розірвати газові угоди з Росією від 2009 року.

Про це з посиланням на власні джерела пише тижневик "Дзеркало тижня. Україна" (ZN.UA) у №37 від 14-21 жовтня 2011 року.

"Щоб заспокоїти європейців і пояснити зміст кримінального переслідування екс-прем’єра, українські емісари переконували своїх співрозмовників, що обвинувальний вирок ТИМОШЕНКО — єдиний порятунок від газового зашморгу Росії. Що, довівши в суді перевищення повноважень екс-прем’єром при санкціонуванні укладання згубних для України угод, можна буде звертатися вже в міжнародні інстанції для їх оскарження або розірвання", - пише видання.

Також, за інформацією ZN.UA, питання щодо справи корпорації «Єдині енергетичні системи України» порушував на зустрічі з канцлером Німеччини Англелою МЕРКЕЛЬ у Варшаві президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. Як пише видання, В.ЯНУКОВИЧ, зокрема, намагаючись переконати А.МЕРКЕЛЬ у корисливих мотивах дій екс-прем’єра, повідомив канцлера, що Ю.ТИМОШЕНКО погодилася на невигідні для України газові угоди в обмін на обіцянку росіян закрити справу про борг ЄЕСУ.

Але, як свідчать джерела ZN.UA, прихильно налаштувати до себе канцлера Німеччини В.ЯНУКОВИЧУ не вдалося.

"По-перше, канцлер була роздратована запізненням ЯНУКОВИЧА на зустріч із нею (тривала бесіда з президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ виправданням українському Президентові не послужила); по-друге, до обговорення нового обвинувачення проти ТИМОШЕНКО вона готова не була. Тому ще раз повторила, що політичні фігури мають нести політичну, а не кримінальну відповідальність, а їхня доля має вирішуватися на виборах, а не в суді", - повідомляє "Дзкркало тижня. Україна".

«Це що ж виходить: якби в Німеччині діяло таке саме законодавство, як в Україні, то після того як я перестала бути канцлером, мене мої противники цілком могли б засадити у в’язницю, наприклад, за рішення надати багатомільярдну допомогу Греції?» — приблизно так міркувала, за словами джерел видання, А.МЕРКЕЛЬ на зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ.