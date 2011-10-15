В Івано-Франківську відзначили річницю вбивства Бандери

Сьогодні в Івано-Франківську відбулись скорботні заходи, приурочені до 52-х роковин з дня вбивства провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, керівники обласної ради, Івано-Франківська, ветерани Української повстанської армії, громадськість, представники національно-патріотичних партій та організацій, під музику духового оркестру з портретом провідника ОУН пройшли від Вічевого майдану до Європейської площі, де біля пам’ятника С.Бандері відбулося віче-реквієм. Дорогою учасники ходи поклали вінки і квіти до барельєфа С.Бандері на однойменній вулиці і вшанували його хвилиною мовчання. Біля барельєфа з обох боків у флагштоках встановлені Державні прапори України із чорними стрічками.

Віче-реквієм розпочалося із панахиди, яку відслужили священики греко-католицької і православної церков, потім учасники віча поклали вінки та квіти до пам’ятника С.Бандері, біля якого приспущені державний і оунівський прапори, запалили свічі пам’яті.

Голова обласної ради Олександр СИЧ розповів про свою участь у вчорашньому марші УПА в Києві, а нинішній день назвав «сумним», коли було підступно вбито провідника українського народу, який боровся за незалежність України. За його словами «нинішня влада із російським менталітетом» досі боїться всього українського.

Також сьогодні у Центрі патріотичного виховання імені С.Бандери відбувся вечір пам’яті «Згадаймо славу ту, що в пісню перейшла».

Довідка УНІАН. С.Бандера був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським у Мюнхені (Німеччина) 15 жовтня 1959 року. 20 жовтня 1959 року С.Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф.

17 листопада 1961 року німецькі судові органи встановили, що Б.Сташинський убив С.Бандеру за наказом керівництва радянської влади.

Пам’ятник провіднику ОУН в Івано-Франківську було відкрито 1 січня 2009 року на Європейській площі до 100-річчя від дня народження С.Бандери.