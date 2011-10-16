Депутат Бундестагу: через Тимошенко Україна може втратити Євро-2012

У Європі впевнені в показовому й політичному характері кримінального переслідування колишнього прем`єр-міністра, лідера ВО «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат німецького парламенту, спікер із питань України Віола фон Крамон ТАУБАДЕЛЬ заявила на прес-конференції в Харкові.

За її словами, в Європі впевнені, що судові процеси у справах опозиціонерів є показовими, порушують принципи демократії та права людини.

Депутат Бундестагу вважає, що через переслідування представників опозиції Україну можуть позбавити права на проведення Євро-2012, також ЄС може відмовитися підписувати з Україною угоду про асоціацію.

«Думаю, що наслідки будуть ще до того, як ми повернемося додому. Ми теж розповімо про наші враження. Україна хоче підписати договір про асоційоване членство в ЄС і вільну торгівлю, але укладення цього договору пов`язане з деякими політичними передумовами. Це стосується і прав людини, і основ правової держави. Україна хоче рухатися в напрямку Європи - ми це чудово розуміємо і за інших обставин, можливо, активно її в цьому підтримували б. Країни Євросоюзу не завжди дотримуються однієї думки, але в цьому випадку Європа одностайна: процес над ТИМОШЕНКО - показовий і політичний без конкретного складу злочину», - цитує слова Віоли фон Крамон ТАУБАДЕЛЬ харківське інформагентство Status Quo.

Представники німецької делегації також зазначили, що умови, в яких були підписані газові угоди з Росією в 2009 році, були вкрай складними для України. «Це було політичне рішення, яке не можна переслідувати юридичними методами. Крім того, потрібно пригадати, в якій політичній ситуації був підписаний цей договір. Тоді були дуже складні умови для ведення переговорів. Це була зима 2009 р., у Болгарії та багатьох інших європейських країнах люди просто замерзали. Й, звичайно, збільшувався тиск із боку Європейського Союзу на Україну, тому що українська газотранспортна мережа не функціонувала, як належить, і ЄС наполягав на складанні нового газового договору», - зазначила голова парламентської групи, голова німецької делегації Бербель КОФЛЕР.

Раніше на офіційній зустрічі з головою Харківської облради Сергієм ЧЕРНОВИМ і заступником голови Харківської облдержадміністрації Євгеном САВІНИМ Б.КОФЛЕР також приділила багато уваги судовому процесу у справі Ю.ТИМОШЕНКО. Вона підкреслила, що не може йтися про наближення України до Євросоюзу та Німеччини, якщо в країні не діятимуть демократичні норми та європейські цінності.

У свою чергу, С.ЧЕРНОВ зазначив, що переслідування політичних опонентів в Україні було й під час президентства Віктора ЮЩЕНКА.

«У 2005 році, коли країну очолювали Президент ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр ТИМОШЕНКО і міністр МВС ЛУЦЕНКО, протягом одного тижня звільнили 20 тис. державних службовців, було порушено десятки тисяч кримінальних справ проти керівників опозиції, були заарештовані пан Кушнарьов (Євген Кушнарьов - покійний губернатор Харківської області – УНІАН), пан КОЛЕСНІКОВ (нинішній віце-прем`єр-міністр України - УНІАН), багато інших на районному рівні керівників опозиційних партій. І ми не чули такої підтримки опозиції. Я вважаю, що підтримка не може бути вибірковою, а повинна бути об`єктивною, інакше ми говоримо про подвійні стандарти», - заявив голова облради.

У рамках співробітництва між Верховною Радою України та Бундестагом ФРН делегація німецько-української групи з міжпарламентських зв`язків Бундестагу на чолі з Б.КОФЛЕР 12-14 жовтня відвідувала Київ і Харків.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю. ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі. Ю.ТИМОШЕНКО визнали винною за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення влади і службових повноважень) із позбавленням права обіймати певні державні посади на три роки. Суд також зобов`язав Ю.ТИМОШЕНКО відшкодувати НАК «Нафтогаз України» 1 млрд. 516 млн. грн. та судові витрати.