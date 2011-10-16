"Батьківщина" ставить заборонені намети, повідомивши мерові

У Дніпропетровську міська організація партії «Батьківщина» з метою уникнення судової заборони з 5 жовтня щодня письмово повідомляє владу про встановлення наметів для розповсюдження інформації про діяльність депутатів фракцій «Батьківщина» у місцевих радах обласного центру, отримання доручень та наказів виборців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови парторганізації Валерій МУРЛЯН.

«Ми щодня надсилаємо поштою листи (з повідомленням про отримання) на ім’я міського голови Дніпропетровська щодо встановлення наступного дня 8 інформаційних наметів у чітко визначених місцях, розкладу їхньої роботи та кількості людей, які будуть там знаходитися. Таким чином ми упереджуємо можливості влади вкотре звернутися до суду про заборону встановлення наметів. У листах ми щоразу посилаємося на норми законодавства про об’єднання громадян та політичні партії», - уточнив В.МУРЛЯН.

Він нагадав, що «Батьківщина» не згодна з ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 14 вересня про заборону встановлювати інформаційні намети на підставі «загрози національній безпеці».

За словами В МУРЛЯНА, дніпропетровська міська та обласна організації «Батьківщини» зосереджують увагу на пропаганді ідей партії серед населення, без мітингів та акцій протесту проти діючої влади.