У Тимошенко болить спина

У Юлії Тимошенко через холод в СІЗО проблеми зі спиною.

Про це розповів адвокат Тимошенко Юрій Сухов, який бачився з нею перед вихідними, в ефірі радіостанції Ехо Москви, передає Укрправда з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Говорячи про моральний стан, якщо цікавить, то вона не зламана, у неї, як і раніше, був бойовий настрій", - зазначив Сухов.

"Про фізичний стан зрозуміло, у нас вже досить прохолодно, і ночами вже практично заморозки. Будівля СІЗО це будівля стара, там є ще навіть єкатерининський корпус. І природно, що там велика вологість і прохолодно. Опалення тільки включили, і поки це приміщення прогріється, прогріються стіни, пройде не один день", - сказав він.

"У зв`язку з цим, вона практично весь минулий тиждень двічі прохворіла простудними захворюваннями. І зараз у неї, скажімо так, болить поперек, хребет", - додав адвокат.

"Тобто, фізично вона хворіє, і ми не можемо домогтися того, щоб до неї допустили її лікаря, щоб він її обстежив, поставив якийсь нормальний діагноз, і призначив якесь нормальне лікування", - зазначив Сухов.