У Чернігові вирішили не розвертати Хмельницького спиною до Росії

У Чернігові влада не підтримала пропозицію Української народної партії розвернути пам`ятник Богдану Хмельницькому, встановлений у сквері в центрі міста і розміщений спиною до П`ятницької церкви та драмтеатру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі чернігівського обласного осередку УНП, у зв’язку із реконструкцією скверу та ремонтом пам’ятника до влади міста звернувся голова обласної організації УНП Володимир СТУПАК. Він наголосив, що "захисника православ’я і творця Української держави XVII століття Богдана Хмельницького" встановили у 1956 році спиною до П’ятницької церкви.

"Разом з тим, громадськість обласного центру неодноразово обговорювала це питання, і всі приходять до висновку, що гетьман має стояти обличчям до церкви, театру та центральної площі нашого міста", - йшлося у зверненні.

Від імені облорганізації УНП В.СТУПАК пропонував врахувати думку громадськості та під час реконструкції розвернути пам’ятник обличчям до П’ятницької церкви.

У листі, який надійшов у відповідь з управління архітектури міської ради, зазначено, що повернення пам’ятника обличчям до П’ятницької церкви є неможливим з ряду причин.

Так, управління капітального будівництва міської ради вже розробило і затвердило проектно-кошторисну документацію по об’єкту "Реконструкція скверу Богдана Хмельницького", якою не передбачені роботи з розвороту пам’ятника у бік П’ятницької церкви. Крім того, аби провести ці дії, на думку представників міської влади, потрібно організувати громадські слухання. А головне, що існуюче розташування пам’ятника, "відповідає первісній ідеї його авторів: скульптура Богдана Хмельницького розташована обличчям у бік Росії, що символізує возз’єднання з нею", йдеться у відповіді міськради.

В УНП нагадують, що архітектор пам’ятника Андрій Карнабєд (1927-2005) публічно стверджував, що пам’ятник проектувався і був встановлений спочатку обличчям до П’ятницької церкви, але на вимогу компартійних функціонерів його було повернуто у протилежну сторону.