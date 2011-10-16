Тігіпку не подобається, як працюють українські суди

Віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко висловив незадоволення роботою українських судів, передає ТСН.

"Особливо мені не подобається те, яким чином вони працюють по відношенню до бізнесу. Але я намагаюся не тільки критикувати, але й робити: почув про ініціативу Президента, включились ми із підприємцями, а їх більше кількох десятків, об`єднались і зараз створили відповідний проект по декриміналізації економічних злочинів", - заявив Тігіпко.

За його словами, "якщо ми хочемо змін, то давайте робити реформи".

"Сьогодні тут, мені здається, наша найбільша проблема. І в судовій гілці влади – так само. Є велика проблема, адже сьогодні до судової влади в Україні найбільша недовіра у суспільстві, і це говорить про те, що там немає ладу. Наголошую, це величезна проблема. Люди повинні йти до суду як до останньої інстанції, і там повинна бути правда, а сьогодні, на жаль, в Україні такого немає. Але це, ще раз хочу сказати, нас повинно наштовхувати лише на те, щоб щось змінювати", - додав політик.

Нагадаємо, раніше коментуючи вирок Юлії Тимошенко, Віктор Янукович сказав, що рішення суду не остаточне. Тоді ж він наголосив, що настав час "міняти кримінально-процесуальний кодекс" України.

11 жовтня оголосили вирок Юлії Тимошенко в Печерському райсуді Києва. Колишнього главу уряду та лідера опозиції визнали винною у перевищенні службових повноважень при укладанні на початку 2009 року газової угоди з Росією. Екс-прем`єрку засудили до позбавлення волі на 7 років. Таке покарання – сім років позбавлення волі - вимагала прокуратура.