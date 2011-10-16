Стросс-Кан готовий говорити на «слизьку» тему
18:01, 16 жовтня 2011Політика
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Щоб відбілити репутацію
Колишній голова Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН, щоб захистити свою репутацію, готовий до допиту у справі про можливу причетність до нелегальної мережі повій у Ліллі на півночі Франції.
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, так 62-річний політик із Соціалістичної партії Франції відповів на запитання кореспондента агентства «Франс Прес».
Політичній кар`єрі Д.СТРОСС-КАНА було покладено край через звинувачення у спробах згвалтування. Пізніше ці звинувачення було з нього знято.
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