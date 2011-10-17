Сьогодні суд допитає чергових свідків у справі Луценка

Сьогодні о 9.15 ранку Печерський районний суд міста Києва у складі трьох суддів під головуванням судді Сергія ВОВКА продовжить розгляд кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це повідомляє прес-служба партії «Народна самооборона».

У повідомленні нагадується, що суд продовжує допит свідків з боку обвинувачення, вже допитано 17 із 148 свідків у справі з боку звинувачення.

На минулому судовому засіданні 14 жовтня 2011 року були допитані три свідки.

Головуючий суддя С.ВОВК відхилив клопотання Ю.ЛУЦЕНКА про попереднє оголошення запрошених на наступні судові засідання свідків для належної підготовки команди захисту до допитів.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.