У Брюсселі Януковичу дали час на рішення до вівторка-середи

У Європейському Союзі готуються як до візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель, так і до його скасування.

Про це газеті "КоммерсантЪ-Украина" повідомило інформоване джерело в ЄС.

"Ми готуємося і до візиту, і до варіанту його скасування", – сказав співрозмовник видання.

Як повідомило інформоване джерело в Брюсселі, керівництво ЄС повідомило Київ про умови, за якими візит може відбутися. "Єврокомісія передала ЯНУКОВИЧУ неофіційне повідомлення про те, що не проводитиме переговори з ним доти, поки він не продемонструє рішучої реакції у справі ТИМОШЕНКО. До вівторка-середи ЯНУКОВИЧ має вирішити це питання", - сказало джерело.

«КоммерсантЪ» зазначає, що в ЄС не вимагають звільнення Ю.ТИМОШЕНКО в зазначені терміни, розуміючи, що це неможливо. Співрозмовники видання чекають прийняття парламентом і підписання Президентом закону про гуманізацію Кримінального кодексу в тій редакції, яка гарантує повну реабілітацію лідера "Батьківщини" під час розгляді апеляції. Втім, цим вимоги ЄС не вичерпуються. Брюссель наполягає на об`єктивному розгляді кримінальних справ стосовно інших опозиційних політиків і на їх допуску до участі в парламентських виборах, а також має намір вимагати від Києва "певних змін виборчого законодавства". "Відносини між Україною і ЄС вже не будуть такими, як раніше", - заявив один з європейських дипломатів.

Крім того, джерело в делегації, що супроводжує на переговорах з ЄС першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, підтвердило газеті, що перенесення зустрічі було узгоджене наперед. У Брюсселі відбудеться не тільки зустріч віце-прем`єрів, а й завершальний раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС. Всупереч заявам українських чиновників, які звучали раніше, переговори з ряду розділів ЗВТ досі не закриті.

Зокрема, сторони не дійшли згоди щодо експортних мит на шкіру великої рогатої худоби, брухт чорних і кольорових металів, насіння соняшнику. Україна також як і раніше наполягає на введенні перехідного періоду для доступу українських автоперевізників на ринок ЄС (Брюссель відмовляється відкривати транспортний ринок для українських підприємців). Продовжується дискусія про гарантії транзиту газу територією України і про перехідні періоди обнулення імпортних мит для європейських автомобілів.

Якщо 19 жовтня всі ці позиції будуть закриті, В.ЯНУКОВИЧ дістане можливість офіційно оголосити в Брюсселі про завершення переговорів про ЗВТ з ЄС. Високопоставлений український дипломат, причетний до підготовки візиту, запевнив "КомерсантЪ", що команда А.КЛЮЄВА налаштована на успіх. "Нас запевнили, що 18 жовтня в Раді відбудеться голосування згідно із законом про декриміналізацію, рішення про це вже прийняте", - впевнене джерело "Коммерсанта".

При цьому інші співрозмовники видання стверджують, що в Києві готуються і до "негативного варіанту" – скасування візиту Президента у випадку, якщо позитивний підсумок його поїздки не буде очевидний. Саме з цієї причини на сайті Президента досі немає відповідного анонсу, а в МЗС стверджують, що дата поїздки поки що не узгоджена. При цьому в зовнішньополітичному відомстві анонсують пізніші терміни, заявляючи, що 21-24 жовтня Віктор ЯНУКОВИЧ має намір відвідати Кубу і Бразилію. "Не виключено, що ми (українська сторона - УНІАН) самі оголосимо про відсутність візиту в графіку на 20 жовтня", - заявив виданню український дипломат.