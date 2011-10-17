Янукович розказав, як бореться з бідністю

Скорочення масштабів бідності є пріоритетним напрямком державної політики.

Про це йдеться у зверненні Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з нагоди Міжнародного дня боротьби з бідністю.

"За останніх 20 років значна частина українських сімей на власному досвіді відчула різні прояви бідності. Вплив на це мала низка факторів - від раптового знецінення трудових заощаджень на початку 1990-х до втрати роботи під час економічної кризи. Скорочення масштабів цього явища є пріоритетним напрямком нашої державної політики. Адже бідність, як постійне джерело соціальної напруженості, значно стримує розвиток України на шляху досягнення європейських стандартів життя", - йдеться у зверненні.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що завдяки вжитим заходам, зокрема у рамках Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", уряд досягнув суттєвих зрушень у цій сфері. Показник бідності за 2010 рік скоротився на 2,3%, досягши найнижчого рівня з 2001 року. Це стало наслідком підвищення майже на 25% прожиткового мінімуму, більш ніж на 12% середнього розміру пенсій, на 10% реальної заробітної плати. Однак залишилася високою бідність серед багатодітних сімей та жителів сільської місцевості, не втратила гостроти ця проблема для працюючого населення. Кожна четверта сім`я, до складу якої входять діти та усі працюючі дорослі, належить до категорії бідних.

"Саме тому мною були внесені закони, спрямовані на поліпшення життєвого рівня сімей з дітьми. Парламент підтримав мої ініціативи, і завдяки спільним зусиллям вже у цьому році батьки отримали збільшений розмір допомоги при народженні дитини, а малозабезпечені сім`ї - посилену фінансову підтримку від держави. Стабілізація розвитку української економіки, зменшення адміністративного навантаження на бізнес, встановлення чітких податкових правил стимулюватиме відкриття нових робочих місць, дасть змогу підвищити доходи працівників і, як наслідок, збільшити видатки державного бюджету на соціальні виплати малозабезпеченим. Водночас наша соціальна політика має бути направлена на зростання середнього класу. У цьому запорука нашого успіху", - підкреслив глава держави.

Президент зауважив, що підтримуватиме всі програми, які створюватимуть для наших громадян можливості підвищити свій життєвий рівень.

*** Сьогодні згідно із резолюцією Генеральної асамблеї ООН, прийнятою 22 грудня 1992 року, відзначається Міжнародний день боротьби з бідністю.