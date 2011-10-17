Могильова викликають на килим у ВР

Фракції «БЮТ-Батьківщина» та «Наша Україна – Народна Самооборона» вимагають у п’ятницю, 21 жовтня, під час Години запитань до уряду заслухати інформацію міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА щодо переслідування представників опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів заявив керівник фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО.

«Ми цієї п’ятниці вимагаємо заслухати міністра внутрішніх справ для того, щоб міністр чітко сказав - виконує він Конституцію чи не виконує», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Крім того, за його словами, «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС також вимагають створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування фактів переслідування представників опозиції.

Лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» нагадав, що минулого тижня до зали Печерського районного суду під час оголошення вироку екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО не впустили жодного народного депутата від опозиції й таким чином правоохоронці порушили чинне законодавство.

«Тим з опозиціонерів, хто дуже активно відстоював своє право, перешкоджали як могли правоохоронці», - додав він.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що, зокрема, міліція почала переслідувати народного депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина» Євгенія СУСЛОВА. І.КИРИЛЕНКО нагадав, що минулого тижня у будинку та приймальні Є.СУСЛОВА відбулися обшуки.