Мер Сум: За що засудили Тимошенко? Хоч убий – не розумію

Міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ заявляє, що нинішня влада повинна випустити колишнього Прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО на свободу, оскільки в січні 2009 року вона врятувала Україну від замерзання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер Сум написав у своєму персональному блозі, перебуваючи кілька днів після застуди на лікарняному.

«Те, що порушено кримінальну справу стосовно колишнього прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО за перевищення повноважень при підписанні міжнародних газових угод, причому між господарюючими суб`єктами, – це неправильно. Були використані при цьому директиви Кабінету Міністрів чи директиви прем`єр-міністра – не суть важливо. Якщо ТИМОШЕНКО засудили за це, то жоден чиновник в Україні не буде приймати самостійних рішень і брати на себе відповідальність. Доведеться всі рішення для всіх рівнів приймати Президентові України особисто, аж до того, на якій вулиці в Сумах спочатку капітально ремонтувати дорогу - на проспекті Лушпи чи на вулиці Харківській», - зазначив Г.МІНАЄВ.

При цьому він вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО «має нести політичну відповідальність за свою діяльність на посаді прем`єр-міністра України, і вона її вже понесла: не стала Президентом України».

«Де гарантія, що чинний Президент у майбутньому не потрапить в таку ж ситуацію (у зв`язку - УНІАН), наприклад, із Харківськими угодами? За що засудили ТИМОШЕНКО? Хоч убий - не розумію. За прийняте рішення? Так ЮЩЕНКО треба судити, а не ТИМОШЕНКО. За те, що на міждержавному рівні до Нового Року (2009) не були підготовлені домовленості, які просто б технічно підписали прем`єр-міністри і керівники газових концернів. Це ж і є робота Президента країни», - пише Г.МІНАЄВ.

Також мер Сум згадав 4 січня 2009, коли рано вранці прийшла урядова телеграма з вимогою скоротити споживання газу, у той час як вночі було до -23° С, а в Суджі росіяни повністю закрили засувки на магістральних газогонах. При цьому у своєму блозі міський голова Сум назвав «героїзмом» реверсне прокачування газу в той час по ГТС України без аварій і газодинамічних ударів.

«Країна справді була на межі «льодовикового періоду»! Що було робити ТИМОШЕНКО? Не їхати в Москву? Не змушувати ДУБИНУ підписувати контракти? Нам добре зараз розмірковувати! А тоді? Треба було їхати! Тільки це мав робити Президент! І не 19 січня 2009 року, а 29-30 грудня 2008 року, як мінімум. Він не зробив цього. Зробила це вона. Ціна? Ваша дитина вмирає, Ви будете запитувати про те, скільки коштують ліки, які сказав Вам терміново привезти лікар?! Тим більше, що в «аптеці» Газпрому ці ліки продають усім по одній ціні? Вашій дитині жити залишилося дві доби, Ви будете випрошувати знижку? Аналогія і алегорія – повна... А Юлю треба випустити. Те, що вона сидить - неправильно, це... не по справедливості», - підсумував Г.МІНАЄВ.

Довідка УНІАН. Політична сила Г.МІНАЄВА «Рідне місто» має у Сумській міськраді свою фракцію, яка разом із фракцією Партії регіонів входить до складу більшості міськради.

11 жовтня суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів із Росією в 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збиток, завданий НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,516 млрд. грн.

12 жовтня адвокат екс-прем`єра Юрій СУХОВ заявив, що захист наступного тижня планує звернутися до Апеляційного суду Києва для оскарження вироку у справі Ю.ТИМОШЕНКО.