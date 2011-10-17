Путін заявляє, що домовився про президентство ще 4 роки тому

Прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що домовився із чинним президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ про своє повернення на посаду президента ще 4 роки тому.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це він заявив в інтерв'ю російським федеральним каналам.

«Ми багато років тому - ще чотири роки, домовилися про те, що такий варіант подій цілком можливий, якщо ми разом пройдемо цей період досить cкладних випробувань», - сказав В.ПУТІН.

На його думку, це абсолютно нормальна річ у політичному житті і практиці, коли створюються якісь політичні альянси, політичні союзи, політики домовляються про принципи спільної роботи і поведінки.

«Ми виходили з того, що наступну чотирирічку, чотири роки, пройдемо, і якщо ми пройдемо її успішно, то тоді будемо вправі висунути суспільству наші пропозиції щодо конфігурації влади: хто буде чим займатися, якими принципами будемо керуватися, і куди ми збираємося вести нашу країну і нашу державу», - заявив він.

При цьому В.ПУТІН зазначив, що їх «тандем» висунув такий варіант не як вирішене питання між ними.

«Ми пропонуємо ось таку конфігурацію, а громадяни країни на виборчих дільницях скажуть, згодні вони з цією пропозицією, чи ні. Вибори вирішують усе», - заявив прем'єр РФ.

Як повідомляв УНІАН, у ході першого етапу XII з'їзду партії «Єдина Росія» (23-24 вересня ц.р.) попередньо було оголошено про те, що «єдинороси» готові підтримати кандидатуру В.ПУТІНА на президентських виборах.

Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ, виступаючи на з'їзді, погодився очолити список партії на виборах до Держдуми РФ у грудні і запропонував В. ПУТІНУ балотуватися у президенти РФ, заявивши, що сам піде працювати в уряд.