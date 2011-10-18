ЗМІ: Янукович вважає неприйнятним звільнення Тимошенко

Президент Віктор Янукович вважає неприйнятним звільнення Юлії Тимошенко з ув’язнення.

Про це він сказав у інтерв’ю західним журналістам в понеділок, повідомляє "Wall Street Journal".

"Який сигнал ми даємо суспільству? Що, щоб скоювати злочини, треба бути членом опозиції?" - запитав Янукович в ході розмови.

"Підвищуючи голос, Янукович закликав Захід поважати його країну, сказавши, що, складається враження, що "вони не хочуть слухати" його заяви, що він не втручається в роботу судів та правоохоронних органів", - пише "Wall Street Journal".

За словами західного дипломата, з яким поспілкувався журналіст "Wall Street Journal", відмова Януковича звільнити Тимошенко ставить під сумнів його візит до Брюсселя.

Янукович сказав, що він поїде, попри охолодження у стосунках: "Я не збираюся просити про послугу. Ми - партнери. Якщо необхідно зустрітися, я готовий. Якщо ні, я полечу далі", - сказав він, очевидно, маючи на увазі наступний візит на Кубу та до Бразилії.

Як пише видання, виходом із ситуації могла би стати декриміналізація статті, за якою засуджено Тимошенко. "Але в понеділок пан Янукович, здається, відкинув цей підхід... "Ви чули від мене про якійсь зобов`язання?" - цитує Українська правда.