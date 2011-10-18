У Національній філармонії концерт до 200-річчя Ліста

У вівторок, 25 жовтня, о 19.00 в Національній філармонії України відбудеться концерт до 200-річчя з дня народження угорського композитора і піаніста Ференца Ліста (1811-1886). Дата входить до календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО і святкується у всьому світі.

Концерт відбудеться за підтримки Фонду Влади ПРОКАЄВОЇ «Обдаровані діти – майбутнє України».

Фонд Влади ПРОКАЄВОЇ традиційно підтримує молоді таланти і вже не вперше проводить музичні вечори з найкращих залах столиці. В грудні минулого року відбувся концерт, приурочений до роковин з дня народження Фредеріка Шопена, 25 жовтня 2011 року шанувальники класичної музики насолодяться кращими творами Ф.Ліста.

Ф.Ліст по праву вважається одним з найбільших піаністів XIX століття. Досі його віртуозність залишається орієнтиром для сучасних піаністів, а твори – вершинами фортепіанної віртуозності. Як композитор Ф.Ліст зробив масу відкриттів у області гармонії, мелодики, форми і фактури. Створив нові інструментальні жанри – рапсодія і симфонічна поема. Ф.Ліст вірив, що через мистецтво можна впливати на величезні маси людей, боротися із злом.

Симфонічний оркестр Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені М.В.Лисенка.

Диригент – заслужений артист України Сергій СОЛОНЬКО.

Солісти – лауреати міжрядних конкурсів, учні школи ім. М.Лисенка.

Концерт відбудеться в Колонній залі імені М.Лисенка Національної філармонії України.

Вартість квитків 20-70 грн.