Янукович і Медведєв розмовляють «тет-а-тет»
13:16, 18 жовтня 2011Політика
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Зустріч у Донецьку
У Донецьку почалася зустріч президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.
Як передає кореспондент УНІАН, зустріч почалася близько 13.00 і відбувається у форматі «тет-а-тет».
Після закінчення зустрічі, яка орієнтовно триватиме від 30 хвилин до години, президенти візьмуть участь в роботі другого Українсько-Російського міжрегіонального економічного форуму «Науково-технічна співпраця регіонів і міжрегіональна виробнича кооперація».
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