Янукович і Медведєв розмовляють «тет-а-тет»

У Донецьку почалася зустріч президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч почалася близько 13.00 і відбувається у форматі «тет-а-тет».

Після закінчення зустрічі, яка орієнтовно триватиме від 30 хвилин до години, президенти візьмуть участь в роботі другого Українсько-Російського міжрегіонального економічного форуму «Науково-технічна співпраця регіонів і міжрегіональна виробнича кооперація».