Луценку до зали суду викликали «швидку»

В суд до екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА викликали «швидку допомогу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила його дружина Ірина ЛУЦЕНКО.

П’ятихвилинна перерва, оголошена суддею, триває вже значно довше.

Зараз охорона попросила усіх присутніх на засіданні у справі Ю.ЛУЦЕНКА вийти із зали суду.

Технічну перерву на 5 хвилин головуючий на засіданні суддя Сергій ВОВК оголосив на прохання підсудного Ю.ЛУЦЕНКА. У відповідь на запитання, з яких мотивів підсудний просить оголосити перерву, дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина сказала, що у зв’язку з поганим станом здоров’я.

Як повідомлялося, сьогодні суд продовжив розгляд справи Ю.ЛУЦЕНКА. На засіданні тривав допит чергового свідка у справі.