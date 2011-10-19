Ющенко подав до суду на Москаля

Екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО подав позов до Київського районного суду міста Сімферополь щодо народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ, який поширив інформацію про те, що колишній український президент нібито просив у США громадянство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив журналістам сьогодні.

«Те, що заявив цей чоловік, не відповідає дійсності», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він підкреслив, що його ніколи не цікавило це питання - жити на чужій землі. «Мені краще лягти коло своїх дідів, чим їхати в чужі краї», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він підкреслив, що його принижують подібні заяви. «Я собі навіть думок не допускаю, щоб покинути свою країну», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зауважив, що розуміє, що Г.МОСКАЛЬ в даному випадку виступив лише як речник, а цю провокацію організували інші люди з опозиції. І хоч В.ЮЩЕНКО і знає, хто це зробив, називати прізвище відмовився.

В.ЮЩЕНКО вимагатиме від Г.МОСКАЛЯ публічних вибачень та відшкодування збитків у розмірі 1 гривні.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня депутат Г.МОСКАЛЬ заявив, що В.ЮЩЕНКО подав документи для отримання дозволу на проживання в США.

«За достовірною інформацію, яку я отримав від української діаспори в США, колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО, котрий нещодавно перебував в Америці, подав документи для отримання дозволу на проживання в Сполучених Штатах», – сказав Г.МОСКАЛЬ.

Депутат стверджує, що подальша мета цього кроку – отримання громадянства цієї США.