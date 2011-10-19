Янукович завтра летить на Кубу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 20-23 жовтня здійснить державний візит до Республіки Куба.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Крім того, 23-26 жовтня В.ЯНУКОВИЧ відвідає з державним візитом Федеративну Республіку Бразилію.

Як повідомляв УНІАН, за даними глави Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА, у ході візиту до Республіки Куба передбачаються зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з найвищим керівництвом країни. Планується підписання ряду двосторонніх документів у фінансовій та транспортній галузях, а також у сфері молоді та спорту.

Заплановано і відвідання В.ЯНУКОВИЧЕМ лікувально-оздоровчого центру «Тарарá», де вже більше 20 років здійснюється лікування постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС українських дітей, а також Центру молекулярної імунології у Гавані.

Крім того, Президент України планує взяти участь в українсько-кубинському бізнес-форумі.

Програмою перебування В.ЯНУКОВИЧА у Бразилії заплановані, зокрема, зустрічі з Президентом Бразилії, головою сенату Національного конгресу, керівниками місцевих органів влади.

В.ЯНУКОВИЧ має намір обговорити з бразильською стороною комплекс актуальних питань двосторонніх відносин, серед яких активізація політичних контактів на найвищому рівні, торговельно-економічного та культурно-гуманітарного співробітництва. Особливу увагу буде зосереджено на реалізації спільного двостороннього проекту в космічній сфері «Циклон-4 – Алкантара». У рамках візиту планується участь глав держав у роботі українського-бразильського бізнес-форуму.

За результатами державного візиту до Бразилії передбачається підписання Спільної заяви Президентів України і Федеративної Республіки Бразилія та низки інших двосторонніх документів, зокрема у сферах сільського господарства та охорони здоров`я.