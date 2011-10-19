Нардеп лякає українців купівлею голосів за колесо від машини

Вибори у Верховну Раду 2012 року стануть референдумом щодо довіри діючій владі.

Таку думку висловив народний депутат від «Нашої України» Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, виступаючи на круглому столі в інституті Горшеніна «Вибори-2012: чи буде боротьба?».

«Майбутні вибори будуть референдумом щодо довіри діючій владі. Питання до опозиції - чи зможе вона виступити конструктивно», - сказав він. Стосовно проектів законів про вибори народних депутатів, парламентарій зазначив, що ключові положення законопроектів, пропонованих владою, закладають основу для фальсифікацій.

«Два найгірші варіанти: маленькі мажоритарні округи, де голоси кандидат може купити за колесо від машини, а також закриті партійні списки», - сказав він. Натомість В.В’ЯЗІВСЬКИЙ відзначив, що опозиція пропонує відкриті регіональні партійні списки. «Збільшення округу до області унеможливлює купівлю голосів у кожному селі і, як мінімум, зобов`язує кандидата бути публічним політиком», - вважає депутат.