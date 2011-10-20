Янукович взяв на Кубу дівчинку, яка потребує лікування

Разом з Президентом України Віктором Януковичем до Куби полетіла і дівчинка з багатодітної родини Тетяна М’ялик, яка потребує медичної допомоги. Про це агентству Українські національні новинистало відомо із власних джерел в АП.

Одинадцятирічна Таня мешкає в селі Воронки Рівненської області. Кілька років тому вона потрапила під трактор і отримала чисельні травми. Їй вже зробили 30 операцій, потрібно ще кілька хірургічних втручань, але в Україні їх не роблять. Прооперувати дівчинку можуть лише на Кубі.

Батьки Тетяни - звичайні прості люди, які не мають змоги оплатити переліт і послуги кубинських медиків. Мати - доярка, батько - інвалід першої групи, раніше працював у лісі. В родині 8 дітей – 4 хлопчики і 4 дівчинки. Старшому 23 роки, а молодшій дівчинці - лише 2.

"Коли напередодні батьки Тані довідалися, що Президент України летить на Кубу, то зуміли зв’язатися з його Адміністрацією, розповіли про свої проблеми і попросили допомоги. Віктору Януковичу про це доповіли і він одразу погодився взяти дівчинку і її батька на борт свого літака. Хоча в них не було ні віз, ні навіть закордонного паспорта, за минулу ніч всі проблеми владнали. Сьогодні вранці в літаку Президент вже зустрічався з дівчинкою, цікавився її самопочуттям і висловив сподівання на швидке одужання", - розповів співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор Янукович відбув з державним візитом до Республіки Куба. У ході візиту відбудуться зустрічі Президента з керівництвом Куби. Також заплановано підписання ряду двосторонніх документів, зокрема у фінансовій та транспортній галузях.

Крім того, планується, що Президент відвідає лікувально-оздоровчий центр "Тарарá", де лікують постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС дітей, а також Центр генної інженерії та біотехнологій Куби.

Запланована також участь Президента України в українсько-кубинському бізнес-форумі.