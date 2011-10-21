ВР призначила позачергові вибори

Верховна Рада України призначила на 22 січня 2012 року позачергові вибори керівників органів місцевого самоврядування 17 населених пунктів, але не призначила вибори Чернівецького міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати не підтримали проект постанови «Про призначення позачергових виборів Чернівецького міського голови».

Як зазначив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, це рішення не було ухвалене, оскільки зараз міський голова, обраний на виборах 31 жовтня 2010 року, Микола ФЕДОРУК оскаржує в апеляційному суді рішення Чернівецької міської ради від 31 березня 2011 року щодо припинення достроково його повноважень.

Водночас парламент ухвалив рішення про проведення 22 січня 2012 року позачергових виборів 15 сільських, одного селищного та одного міського голів.