Опозиція вимагатиме порушити кримінальну справу проти Азарова

Опозиція звернеться до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з вимогою порушити кримінальну справу проти прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА у зв’язку з перевищенням повноважень при підписанні угоди про зону вільної торгівлі з країнами Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено вчора на засіданні Опозиційного уряду.

На переконання членів Опозиційного уряду, дії М.АЗАРОВА суперечать Конституції України у частині повноважень Кабінету міністрів, нормам закону про Кабмін та закону про міжнародні договори.

Члени опозиційного уряду вважають, що дії М.АЗАРОВА підпадають під статтю 364 (зловживання владою або службовим становищем) статтю 365 (перевищення влади або службових повноважень) та статтю 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Крім того, Опозиційний уряд має намір вимагати від влади виконання всіх рішень щодо європейського вектору зовнішньої політики України.

Опозиція також вимагатиме від влади забезпечити підписання угод про асоціацію і створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

Крім того, опозиція засуджує спроби влади втягнути Україну у Митний союз – «наддержавний орган, який призведе до ізоляції України».

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у ході засідання голів урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі.

Того ж дня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив сподівання, що підписана угода про зону вільної торгівлі у рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.

Угоду про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Не підписали угоду Азербайджан, Туркменістан.