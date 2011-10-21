Суд відклав справу Луценка до понеділка

Печерський районний суд Києва переніс на 24 жовтня розгляд кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, перерва в судовому засіданні оголошена у зв’язку з тим, що сьогодні до суду з’явився лише один зі свідків.

Тим часом під час допиту цей свідок – колишній начальник режимно-секретного відділу Департаменту оперативної служби МВС Володимир МАКСИМОВ - заявив, що вважає законним рішення кадрової комісії департаменту щодо зарахування водієві екс-міністра Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ цивільного стажу роботи до міліцейського. Свідок зазначив, що будь-яких порушень у цій процедурі він не вбачає.

Наступне судове засідання у справі Ю.ЛУЦЕНКА має відбутися у наступний понеділок, 24 жовтня, о 09.15.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА, якого Генеральна прокуратура, серед іншого, обвинувачує у незаконному оформленні на роботу в міністерство свого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і у порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Досі більшість свідків у справі за цим епізодом заявляли, що порушень при працевлаштуванні Л.ПРИСТУПЛЮКА до МВС не було.