Нардеп добровільно відмовився від мандата

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата із фракції Народної партії Олега ПОЛІЩУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 245 народних депутатів із 371 зареєстрованого в сесійній залі.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зазначив, що О.ПОЛІЩУК подав заяву про складення депутатських повноважень. Він, за словами голови ВР, хоче зосередитись «на своїй практичній роботі».

«Я думаю, це приклад, коли треба не кричати, а якщо є бажання, то прийняти відповідне рішення», - додав В.ЛИТВИН.