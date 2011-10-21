У Москві вже «записали» Україну в Євразійський союз?

Члени СНД можуть ініціювати консультації з Україною з питань підготовки угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні відповідальний секретар Комісії Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану Сергій ГЛАЗЬЄВ у ході відеомосту Москва-Київ-Кишинів-Єреван-Астана на тему: "Зона вільної торгівлі – перший крок на шляху до Євразійського союзу?", присвяченого обговоренню угоди по ЗВТ між країнами СНД.

С.ГЛАЗЬЄВ наголосив, що вільна торгівля між Україною і ЄС, угода про яку зараз готується, є потенційною загрозою для ринку СНД.

«Я не виключаю, що у будь-який момент одна зі сторін (СНД) вимагатиме проведення консультацій з приводу зони вільної торгівлі з Євросоюзом», - сказав С.ГЛАЗЬЄВ.

Він підкреслив, що якщо за результатами цих консультацій з`ясується, що загроза дійсно існує, то в угоді про ЗВТ можуть виникнути нові захисні заходи.

«У цьому випадку, якщо уряди (країн СНД – УНІАН) визнають, що виникають загрози для нашої взаємної торгівлі, наша угода може почати розмиватися, тобто з`являються нові вилучення, і замість подальшої інтеграції ми можемо одержати новий бар`єр», - сказав С.ГЛАЗЬЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у ході засідання голів урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі.

Угоду про ЗВТ у рамках СНД підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія, не підписали - Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан.

До списку вилучень у рамках зони вільної торгівлі СНД потрапили енергоносії, метали, цукор й ін.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив сподівання, що дана угода набуде чинності з січня 2012 року.

19 жовтня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ і комісар ЄС з питань торгівлі Карел де ГУХТ завершили переговори щодо зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

На думку А.КЛЮЄВА, це відкриває шлях до завершення переговорів з підготовки і підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.