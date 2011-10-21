Нардепів-бютівців знову не пустили до Тимошенко

Суд вчергове відмовив депутатам з парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» у побаченні з лідером «Батьківщини», екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Народні депутати неодноразово зверталися до суду з проханням надати дозвіл відвідати лідера партії «Батьківщина», проте жодного разу дозвіл не надавався, йдеться у повідомленні.

Разом з тим депутати фракції «БЮТ-Батьківщина» повторно звертатимуться до Печерського районного суду із заявою про дозвіл на побачення з Ю.ТИМОШЕНКО, яку утримують у Лук’янівському СІЗО.

У фракції «БЮТ-Батьківщина» зазначили, що практика дозволів на відвідування ув’язнених показала, що тільки суддя Печерського суду Родіон КІРЕЄВ пише постійні відмови.

Водночас депутати звертають увагу, що Закон України «Про попереднє ув’язнення» прямо передбачає таку можливість і не містить обмежень для надання такого дозволу.

«Мета нашого прохання про побачення з Юлією Володимирівною ТИМОШЕНКО полягає в тому, щоб по-людськи підтримати її, поцікавитися про стан її здоров’я, самопочуття, умови утримання та поспілкуватися», - зазначили у фракції.

Відповідні звернення-прохання про дозвіл на побачення з Ю.ТИМОШЕНКО були також направлені Уповноваженому Верховної ради України з прав людини Ніні КАРПАЧОВІЙ.