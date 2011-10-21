Круглий стіл «Чи буде створено зону вільної торгівлі України з ЄС?»
У вівторок, 25 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи буде створено зону вільної торгівлі України з ЄС?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання і теми, винесені на обговорення:
1. Вірогідність підписання договору про створення ЗВТ з ЄС.
2. ЗВТ з СНД – можливість або загроза для майбутнього України?
3. Оцінка економічних і політичних перспектив створення Зони вільної торгівлі з Євросоюзом.
Учасники круглого столу:
1. Леонід КОЗАЧЕНКО – глава Ради підприємців при Кабінеті міністрів України.
2. Володимир ОГРИЗКО – заступник голови політради партії «Наша Україна», екс-міністр закордонних справ України.
3. Інна БОГОСЛОВСЬКА – народний депутат України, ПР.
4. Тарас ЧОРНОВІЛ – народний депутат України, депутатська група «Реформи заради майбутнього».
5. Сергій ТЕРЬОХІН – народний депутат України, БЮТ.
6. Вікторія КОЦЮБСЬКА – юрист, магістр міжнародного права.
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Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).