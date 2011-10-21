Круглий стіл «Чи буде створено зону вільної торгівлі України з ЄС?»

У вівторок, 25 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи буде створено зону вільної торгівлі України з ЄС?». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання і теми, винесені на обговорення: 1. Вірогідність підписання договору про створення ЗВТ з ЄС. 2. ЗВТ з СНД – можливість або загроза для майбутнього України? 3. Оцінка економічних і політичних перспектив створення Зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Учасники круглого столу: 1. Леонід КОЗАЧЕНКО – глава Ради підприємців при Кабінеті міністрів України. 2. Володимир ОГРИЗКО – заступник голови політради партії «Наша Україна», екс-міністр закордонних справ України. 3. Інна БОГОСЛОВСЬКА – народний депутат України, ПР. 4. Тарас ЧОРНОВІЛ – народний депутат України, депутатська група «Реформи заради майбутнього». 5. Сергій ТЕРЬОХІН – народний депутат України, БЮТ. 6. Вікторія КОЦЮБСЬКА – юрист, магістр міжнародного права. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62; (098) 343-62-11. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

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