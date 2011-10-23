Тарасюк: армія дедалі менша, в генералів дедалі більше
Внесено законопроект
Народний депутат, лідер НРУ Борис ТАРАСЮК вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, що має зупинити відродження радянської традиції відзначення цивільних очільників спецслужб вищими військовими званнями.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Народного руху України.
Так, проектом закону «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо порядку присвоєння військового звання «генерал армії України» пропонується доповнити статтю 5 цього закону положенням про те, що вище військове звання «генерал армії України» присвоюється Президентом України виключно особам вищого офіцерського складу Збройних сил України за особливі заслуги у керуванні обороною держави у воєнний час.
“У світовій історії завжди існувала практика, коли вище військове звання присвоювалось лише головнокомандувачам сухопутних армій за особливі заслуги у керуванні військовими діями під час війни. Разом з тим в Україні з 1991 року вище військове звання «генерал армії України» було присвоєно 14 особам, з них у Міністерстві оборони України лише 5 генералам. І це при тому, що чисельність українських Збройних сил постійно скорочується, зменшується також кількість посад вищого офіцерського складу”, - зазначає Б.ТАРАСЮК.
«Присвоєння військового звання «генерал армії України» у мирний час, без проявлення особою якостей полководця, а лише у зв’язку з тим, що особа займає посаду, якій відповідає дана категорія військових звань, є необґрунтованим та надмірним. Існуюча в Україні практика негативно впливає на авторитет військового звання, девальвує його, шкодить авторитету військової служби та суперечить здоровому глузду», - підсумовує парламентарій.
Як повідомлялося, нещодавно Президент Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв голові Служби безпеки України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ звання «генерал армії України».