«Зелені» підуть на вибори самостійно

Політична партія «Зелені» ухвалила рішення про самостійну участь у парламентських виборах 2012 року. Таке рішення ухвалили учасники 3-го з`їзду політичної партії «Зелені», що відбувся в Києві 22 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної сили, делегати з усіх областей України прийняли одноголосне рішення - самостійна участь у виборчій кампанії 2012 року і створення фракції «Зелені» у Верховній Раді».

Лідер партії «Зелені» Олександр ПРОГНІМАК переконаний, що очолювана ним політсила має всі шанси стати третьою силою в новому парламенті - завдяки масовій підтримці українцями «зеленої» ідеології і втоми від популізму інших політичних сил.

Виступаючи на з`їзді, О.ПРОГНІМАК зазначив, що «зелена» ідеологія в країні стрімко набирає популярності. Її ідеї близькі як Сходу, так і Заходу України. Українці хочуть дихати свіжим повітрям, пити якісну воду, жити на чистій землі, харчуватися продуктами без ГМО. «Партія «Зелені» - одна з небагатьох, хто не тільки пропагує важливі ідеї для країни, а й добивається їх реалізації», - наголосив О.ПРОГНІМАК. Серед головних досягнень партії «Зелені» за останні півтора року він назвав: створення національного проекту «Програма реагування на кліматичні зміни», відстоювання екологічних поправок до бюджету 2011 року, лобіювання підвищення екологічних штрафів у Податковому кодексі, розробка національного проекту «Зелена енергія» - альтернативи розвитку ядерної енергетики в Україні. За словами О.ПРОГНІМАКА, в жовтні 2010 року партія «Зелені» зробила прорив у міжнародному «зеленому» русі, ставши ініціатором транснаціонального Євразійського об`єднання зелених партій (ЄОЗП), куди ввійшли «зелені» партії України, Росії, Білорусі і Казахстану. Головним досягненням ЄОЗП стала розробка фундаментальної Екологічної Конституції Євразії. Ряд її положень вже використовують у своїй роботі уряди України і Росії.

О.ПРОГНІМАК наголосив, що за останні роки збільшилася підтримка партії «Зелені» к країні, про що свідчить збільшення кількості членів партії в усіх областях. «Наш головний посил для людей: влада – це не самоціль для партії «Зелені», а тільки механізм реалізації «зелених» ідей і своїх обіцянок, - заявив О.ПРОГНІМАК. - Завдяки ефективно побудованій роботі з виборцем і «зеленій» ідеології, близькій для кожного українця, за лічені місяці наша партія стала відомою в усій країні. Ми не використовували віртуальну пропаганду в ЗМІ, не поливали брудом інші партії, а спілкувалися безпосередньо з виборцем. І українці нам повірили».

За словами лідера політсили, на парламентські вибори партія «Зелені» піде самостійно. «Партія «Зелені» позиціонує себе як третя альтернативна сила в країні, - говорить О.ПРОГНІМАК. - Ми – конструктивна опозиція. Ми толерантно ставимося і до влади, і до опозиції. І готові співпрацювати з усіма політичними силами в парламенті, які розділяють «зелені» ідеї».

Довідка УНІАН. Політична партія «Зелені» була створена 16 жовтня 2008 року. Ідеологічно-центрична партія. Має партійні організації в усіх областях країни. О.ПРОГНІМАКА було обрано головою партії на з`їзді 12 листопада 2009 року.