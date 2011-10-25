Нардеп-комуніст зламав ногу у ДТП
13:49, 25 жовтня 2011Політика
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Алексєєв - у райлікарні
Сьогодні зранку у ДТП потрапив народний депутат України від Компартії Ігор АЛЕКСЄЄВ. Він їхав службовою машиною з водієм у відрядження.
«Він їхав у відрядження у Кіровоградську область. Ця подія відбулася біля Світловодська», - сказав у коментарі кореспонденту Gazeta.uaлідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.
У І.АЛЕКСЄЄВА струс мозку, переламана нога. Він у районній лікарні.
«Лікарі приймуть рішення, й ми перевеземо його до Києва», - зауважив П.СИМОНЕНКО.
За його словами, зараз на місці працюють співробітника ДАІ.
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