Нардеп-комуніст зламав ногу у ДТП

Сьогодні зранку у ДТП потрапив народний депутат України від Компартії Ігор АЛЕКСЄЄВ. Він їхав службовою машиною з водієм у відрядження.

«Він їхав у відрядження у Кіровоградську область. Ця подія відбулася біля Світловодська», - сказав у коментарі кореспонденту Gazeta.uaлідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

У І.АЛЕКСЄЄВА струс мозку, переламана нога. Він у районній лікарні.

«Лікарі приймуть рішення, й ми перевеземо його до Києва», - зауважив П.СИМОНЕНКО.

За його словами, зараз на місці працюють співробітника ДАІ.