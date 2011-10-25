Круглий стіл «Луганський рекламний переділ: чи стане він загальноукраїнською тенденцією»

14:33, 25 жовтня 2011
Політика
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У середу, 26 жовтня, о 13:00 газета «Известия в Україні» проводить круглий стіл на тему: «Луганський рекламний переділ: чи стане він загальноукраїнською тенденцією».

До участі в заході запрошені:

Артем БІДЕНКО, керівник Асоціації зовнішньої реклами,

Олександр СИТНИК, генеральний директор ТОВ «Довіра Аутдор»,

Костянтин ГЕЙБОВИЧ, директор ТОВ «Перехід Аутдор»,

Олександр ЧАЛАНДА, перший заступник генерального директора рекламної компанії «Gallery Plus».

А також:

Олександр ТКАЧЕНКО, заступник міського голови Луганська,

Володимир МЕДЯНИК, голова постійної комісії Луганської міської ради шостого скликання з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів,

Андрій КРУГЛЯК, помічник міського голови Луганська.

Захід пройде в приміщенні редакції за адресою: Київ, бульвар Т. Шевченка, 34 «б».

Телефон для довідок: 234-10-55.

 

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