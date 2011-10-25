Круглий стіл «Луганський рекламний переділ: чи стане він загальноукраїнською тенденцією»

У середу, 26 жовтня, о 13:00 газета «Известия в Україні» проводить круглий стіл на тему: «Луганський рекламний переділ: чи стане він загальноукраїнською тенденцією». До участі в заході запрошені: Артем БІДЕНКО, керівник Асоціації зовнішньої реклами, Олександр СИТНИК, генеральний директор ТОВ «Довіра Аутдор», Костянтин ГЕЙБОВИЧ, директор ТОВ «Перехід Аутдор», Олександр ЧАЛАНДА, перший заступник генерального директора рекламної компанії «Gallery Plus». А також: Олександр ТКАЧЕНКО, заступник міського голови Луганська, Володимир МЕДЯНИК, голова постійної комісії Луганської міської ради шостого скликання з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, Андрій КРУГЛЯК, помічник міського голови Луганська. Захід пройде в приміщенні редакції за адресою: Київ, бульвар Т. Шевченка, 34 «б». Телефон для довідок: 234-10-55.

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