Круглий стіл «Луганський рекламний переділ: чи стане він загальноукраїнською тенденцією»
У середу, 26 жовтня, о 13:00 газета «Известия в Україні» проводить круглий стіл на тему: «Луганський рекламний переділ: чи стане він загальноукраїнською тенденцією».
До участі в заході запрошені:
Артем БІДЕНКО, керівник Асоціації зовнішньої реклами,
Олександр СИТНИК, генеральний директор ТОВ «Довіра Аутдор»,
Костянтин ГЕЙБОВИЧ, директор ТОВ «Перехід Аутдор»,
Олександр ЧАЛАНДА, перший заступник генерального директора рекламної компанії «Gallery Plus».
А також:
Олександр ТКАЧЕНКО, заступник міського голови Луганська,
Володимир МЕДЯНИК, голова постійної комісії Луганської міської ради шостого скликання з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів,
Андрій КРУГЛЯК, помічник міського голови Луганська.
Захід пройде в приміщенні редакції за адресою: Київ, бульвар Т. Шевченка, 34 «б».
Телефон для довідок: 234-10-55.