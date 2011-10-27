Луцька міськрада вимагає від Януковича припинити переслідування опозиції

Луцька міська рада звернулася до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою припинити політичне переслідування опозиційних лідерів.

Як передає кореспондент УНІАН, проект рішення про звернення депутатів внесла на розгляд сесії фракція ВО «Батьківщина».

Звернення під час голосування у закритому режимі підтримали 28 депутатів, троє висловилися проти, шестеро не голосували.

«Переслідування представників опозиції, порушення щодо них безпідставних кримінальних справ, призначення покарання екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО у вигляді позбавлення волі строком на 7 років із позбавленням прав обіймати посади в органах державної влади на строк 3 роки є симптомами кризи демократії в нашій країні», – йдеться у зверненні.

Луцькі депутати наголошують: «Вирок Юлії ТИМОШЕНКО – це вирок демократичному майбутньому України, вирок прагненням і сподіванням українського народу жити у сучасній та цивілізованій країні, вирок надіям людей на справедливість та неупередженість судочинства, вирок вірі українців на можливість реалізувати себе у власній Українській державі».