Аграрії написали Януковичу відкритий лист

Сільськогосподарські виробники просять Президента України підписати закон, який відновлює відшкодування ПДВ при експорті зерна.

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому листі до Віктора ЯНУКОВИЧА, який підписали 1170 представників сільськогосподарський підприємств.

Автори листа висловлюють подяку, що «уряд і Верховна Рада України почули наші неодноразові звернення і прийняли правильні рішення щодо проблем агропромислового сектору України», однак звертаються до глави держави «за підтримкою в питанні відновлення відшкодування ПДВ при експорті зернових та технічних культур, що є вкрай важливим для закупівлі ресурсів та фінансування виробництва врожаю 2012 року».

На переконання сільгоспвиробників, повноцінна реалізація аграрного потенціалу України неможлива без динамічного розвитку зернового виробництва, що здатне підвищити обсяги валової продукції в галузі та створити передумови для подальшого розвитку тваринництва за рахунок достатньої сировинної бази та наявності фінансових ресурсів.

«Ми всіляко підтримуємо зусилля Президента, Уряду та Верховної Ради України щодо відновлення сприятливих умов роботи в галузі, зокрема в частині скасування експортних мит при реалізації пшениці та кукурудзи. Водночас, ми переконані, що прискорення динаміки розвитку зернового виробництва можливе лише за умови повернення до режиму відшкодування ПДВ при експорті зерна, що передбачене прийнятим Верховною Радою законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва)", - наголошують автори листа.

За словами аграріїв, цей крок дозволить сформувати сприятливі ціни для виробників зерна і дасть їм можливість профінансувати належним чином виробництво зернових врожаю 2012 року. З іншого боку, норма про відшкодування ПДВ у разі закупівлі зерна у безпосередніх сільгоспвиробників сприятиме зменшенню кількості посередників та більш цивілізованому функціонуванню зернового ринку.

«Зважаючи на зазначене та, виходячи із стратегічної важливості аграрного сектору для економіки України», автори листа просять В.ЯНУКОВИЧА підписати Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва)".

Як повідомляв УНІАН, Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва)" Верховна Рада України прийняла 20 жовтня 2011 року.