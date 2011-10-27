Експерт: владі слід навчитися працювати з бізнесом швидко і злагоджено

Близько 80-90% інвестиційних програм у Києві зараз фінансується за рахунок державного або міського бюджету.

Про це заявив керівник проектів міжнародної консалтингової компанії BCG Сергій ПЕРАПЕЧКА під час круглого столу «За чий рахунок розвивати столицю: за рахунок держави чи приватних інвесторів?», проведеного Інститутом Горшеніна спільно з Фондом «Ефективне управління».

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, за словами експерта, порядок фінансування проектів у Києві істотно відрізняється від практики, прийнятої на Заході. «На Заході тільки близько 10-30% проектів фінансується за рахунок держкоштів, решта суми – кошти приватного сектору», - зазначив експерт.

Крім того, С.ПЕРАПЕЧКА інформував, що здебільшого, проекти, пов`язані з енерго-, тепло- і водопостачанням, фінансуються за рахунок державно-приватного партнерства, а пов`язані з розвитком транспортної інфраструктури – дороги і розв`язки – оплачуються за рахунок держбюджету. Також, за словами експерта, дедалі більшою популярністю користуються схеми співфінансування: зокрема, в Києві це виявляється в переході від ЖЕКів до ОСББ - коли і громадяни, і місто разом фінансують деякі програми, приміром, ремонт під`їздів, ліфтів.

На думку експерта, розглядаючи перспективу розвитку Києва на 10-15 років, місту необхідно робити ставку на його економічний розвиток. «Ми говоримо про те, що інвестиції зараз важливі і пріоритетні, і для реалізації Стратегії розвитку Києва необхідно освоїти величезний обсяг інвестицій. Але не можна забувати, що інвестиції – це не панацея», - стверджує С.ПЕРАПЕЧКА.

Він вважає, що необхідно сформувати економічну програму і працювати над пріоритетними напрямками, які впливають на розвиток столиці, а саме - над економікою, зайнятістю тв інноваціями.

На думку експерта, щоб успішно залучати інвестиції в столицю, українській владі слід навчитися працювати з інвесторами. «На сьогодні в Києві і в Україні існує серйозна проблема – недовіра інвесторів, і цю довіру треба повернути», - заявив експерт, додавши: чиновникам слід навчитися «працювати з бізнесом швидко і злагоджено». «Києву потрібно підтвердити свій намір залучати серйозні інвестиції, для цього необхідно виділити 3-5 серйозних проектів і відпрацювати на них схему роботи з інвесторами. Щоб нам було про що говорити з бізнесом», - додав С.ПЕРАПЕЧКА.